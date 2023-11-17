內地免試招DSE生 增至138間高校

【本報訊】國家教育部公布2024/25學年內地高校招收香港中學文憑試（DSE）學生計劃，當中參與免試收生計劃的內地高等院校數目，將從去年的132間增加至138間，分布於21個省或直轄市及一個自治區。有意參加的學生可於明年3月1日至31日期間登入指定網站報名，並於4月10日前登入網站查閱及確認報名資格審核結果，如學生曾按系統要求提供補充資料，則可於同月23日前登入查閱審核結果。

明年4‧30截止交報名費 所有通過報名資格審核的考生須於明年4月30日前繳交460港元的報名費，參與計劃的內地院校隨後會根據資料及需要安排面試。院校將於明年7月下旬公布錄取名單並根據招生情況安排補錄。免試收生計劃下設有校長推薦計劃，名額每間中學8個。參與校長推薦計劃的內地院校有最低錄取要求，如公民與社會發展科達標，其餘3個核心科目，即中國語文科、英國語文科及數學科的分數總和須為8分或以上，且每個科目的分數不可低於2分。

此外，國家教育部與教育局將合辦「2024/25學年內地高等教育展」，定於今年12月2日至3日於香港會議展覽中心舉行，學生、教師及家長屆時可親臨教育展了解免試收生計劃，詳情稍後公布。