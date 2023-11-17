年接187宗懷疑虐兒 近七成涉家庭成員

近年香港虐兒個案有上升趨勢，有保護兒童機構昨日發表統計調查，指於2022至23年度，共接到1,232宗熱線舉報及諮詢服務，較上年度增加8.5%，當中有187宗為懷疑虐兒個案，涉及222名兒童；近70%懷疑施虐者是家庭成員，身體虐待比率超過55%，其次為心理虐待佔約15%，另有近10%屬性侵個案。機構強調，體罰並非有效管教方法，建議政府應立法全面禁止。

防止虐待兒童會公布，本年度共接獲1,232宗熱線舉報及諮詢服務，當中有187宗為懷疑虐兒個案，涉及222名兒童，當中以6至8歲佔最多，達25%；其次是9至11歲，佔20%，3至5歲亦佔19%。懷疑受虐個案中，身體虐待比率佔最高，有105宗（56%），其次為心理虐待，有31宗（16%）；而同時受身心多種虐待佔20宗（11%），性侵犯及疏忽照顧分別有16宗（9%）及15宗（8%）。

舉報及諮詢按年增8.5% 懷疑施虐者方面，有69%都是家庭成員，當中有32%為母親、21%為父親，另有10%涉及父母二人。至於懷疑虐兒個案的高危因素，與懷疑施虐者有關的佔57.8%，原因依次是欠缺育兒及管教技巧、對孩子期望過高、情緒或心理問題、婚姻問題。此外，缺乏社區資源、缺乏支持系統、經濟困難等環境問題，同樣是導致虐兒的高危因素。

該會總幹事黃翠玲指，本年度接獲1,232宗熱線舉報及諮詢服務，按年增加8.5%，估計與近年較多虐兒個案被舉報，使市民的警覺性有所提高；配合《強制舉報虐待兒童條例草案》的立法，料虐兒個案將會增加。黃續指，本年度接獲與子女管教問題相關的諮詢達877宗，佔整體諮詢逾70%，亦較往年有明顯增加，她認為該現象正面，反映家長願意主動查詢或求助，有望減低虐兒機會。

防虐兒會籲立法禁體罰 黃翠玲表示，過往曾接觸有個案身體出現紅印、瘀痕，以至骨折、內傷，更有施虐者曾暴力搖晃嬰兒；身體虐待的痕迹較明顯，對受虐者亦有即時的傷害，故較易發現。相反，心理虐待不易辨識，須經長時間的辱罵等行為，受虐者才會在行為或情緒顯現出來。黃強調，體罰並非有效管教方法，且易在不知不覺間升級至暴力水平，應立法全面禁止；又建議加強有系統的家長教育課程，傳遞正面管教子女方法。