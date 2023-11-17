出行受阻 三藩市華人：不關心峰會

【本報綜合報道】美國加州三藩市舉行亞太經濟合作組織（APEC）峰會，在會場約1.5公里之隔的唐人街社區，居民出入大受影響，有人指不太關心峰會。當地華人商會形容，社區氣氛總體積極，第一代移民和長者尤其對中美元首會晤感到興奮。

三藩市唐人街社區有約1.3萬名居民，當地華協中心規劃經理羅莎‧陳（Rosa Chen，音譯）認為，絕大部分居民對APEC峰會感到困惑。唐人街90%居民依賴城市鐵路出入，封路使鐵路改道和停駛，但當局未設有任何告示牌通知居民，網上地圖令人更混亂，長者也不懂得使用，多名居民計劃在峰會期間留在家中。

商人盼促進長期經濟 新冠疫情早前重創唐人街經濟，唐人街900多間商店為APEC峰會期間可能出現的業務高峰做準備，商人史蒂芬‧李（Steven Lee，音譯）稱，希望藉APEC峰會扭轉外界對三藩市的負面看法，為地區建立可持續長期經濟發展趨勢。他計劃在APEC峰會期間舉辦數十場活動，包括夜市和街頭派對以吸引遊客。