中美「回到起點」 設禁毒工作組

【本報綜合報道】中美元首莊園會晤主要達成兩大共識，除了恢復兩軍高級別溝通外，雙方亦同意成立禁毒合作工作組，中方協助美方應對國內毒品濫用問題。惟上述成果可說是「回到起點」，即去年夏天北京就台灣問題推出反制美國的措施前。

去年夏天，時任美國國會眾議院議長佩洛西訪問台灣，中國宣布取消安排中美兩軍戰區領導通話、取消中美國防部工作會晤、取消中美海上軍事安全磋商機制會議、暫停中美打擊跨國犯罪合作、暫停中美禁毒合作。中美雙方今次對恢復禁毒合作予以重視，在公布推動及加強各領域對話合作的消息時，位置放在恢復軍事溝通前。

團夥從華向美販運芬太尼 意國拘6人 中國國家主席習近平在三藩市出席美國友好團體聯合歡迎宴會時表示，「中方對芬太尼對美國人民尤其是青年人的毒害深表同情」，他與美國總統拜登同意成立禁毒工作組進一步合作。拜登在會晤後的記者會稱，感謝習近平對採取禁毒措施的承諾，形容「這將會拯救生命」，雙方指示各自團隊在政策及執法兩方面保持協調。

另一方面，意大利皮亞琴察執法部門周三公布，日前對一個涉嫌從中國向美國販運芬太尼的中間人網絡開展打擊行動，拘捕6人。今次調查從4月開始，被捕人士包括一名51歲意大利男子，涉嫌過去3年內從中國採購芬太尼，賣給在美國與墨西哥的買家。數據顯示2016年至2021年，美國涉及芬太尼使用過量的死亡率增加兩倍多。