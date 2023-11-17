被問互信 習近平保持沉默 拜登：信任但要核實

分析指重大問題無法達成共識 外界關注中美元首事隔一年再度會晤能否達成更多共識，在會面前後的公開環節都有記者提問當事人是否信任對方；中國國家主席習近平沒有回應，美國總統拜登表示「信任但要核實」，顯示雙方都有一定的保留。分析認為，今次中美在重大問題上根本無法達成任何共識，兩國關係實際上並無突破性的發展。

中美關係自拜登前年初上任後可謂危機四伏，除了兩軍艦機多次在中國附近海空域短兵相接外，更發生去年時任美國國會眾議院議長佩洛西訪問台灣，及今年美國在境內擊落聲稱中國高空間諜氣球。雖然兩國政府高級官員多次接觸，但依然需要元首間面對面的外交。中美元首周三會晤時發表開場白，習近平提到「50多年來，中美關係從來不是一帆風順，總會有這樣那樣的問題」。一名美國記者以普通話提問「你是否信任拜登」，習近平除下翻譯耳機聽取問題，望向該名記者但沒有回答。

拜登在開場白提到，自己與習近平相識已久，但「我們並非經常取得共識」，直言這對任何人而言都是意料之內，重申雙方的會晤一直都是坦誠、直截了當、有用。在會後的記者會上，美國記者提問「總統先生，你會認為你信任習主席嗎」，指中美禁毒合作需要很多信任及核實；拜登引用俄羅斯押韻諺語「信任但要核實」作為回應。值得留意的是，在2020年美國前朝特朗普政府時代，時任美國國務卿蓬佩奧表示，過去與中國交流的方法已經失敗，要對北京採用「不信任且要核實」的政策。

習近平提中美關係「五根支柱」 拜登同時提到自己同意習近平在會上提出，如果他們任何一方對「我們兩國之間或我們所在地區」發生的任何事情有關切，「我們應該拿起電話並致電另一方，我們將會接聽」。當有記者問會否繼續以「獨裁者」形容習近平時，拜登稱「他（習近平）是」，解釋對方正在管理一個共產主義國家，與美國完全不同。中國外交部發言人毛寧在記者會批評上述說法極其錯誤，是不負責任的政治操弄，中方堅決反對。

與此同時，習近平在會上向拜登提出「三藩市願景」的中美關係五根支柱，分別是共同樹立正確認知、共同有效管控分歧、共同推進互利合作、共同承擔大國責任、共同促進人文交流。兩位元首認可雙方團隊自去年11月14日印尼峇里島會晤以來，討論確立中美關係指導原則所作的努力，強調要相互尊重、和平共處、保持溝通、防止衝突、恪守《聯合國憲章》，在有共同利益的領域合作，負責任地管控競爭。

中美元首會晤後，中共中央政治局委員、外交部長王毅介紹有關情況，表示今次會晤有三大特點，分別是其戰略性、歷史性、引領性。雙方談到很多分歧和敏感問題，亦探討各領域對話合作，在政治外交、人文交流、全球治理、軍事安全等領域達成20多項共識，其中一些在會晤前成熟落地，一些在此次會晤期間協商達成。

明年台美大選恐激化中美矛盾 全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，中美元首會晤主要成果是顯示雙方有意穩定彼此關係，在實際問題上進行一些合作，特別在軍事交流方面管控分歧，避免擦槍走火情況發生。惟中美在台灣、南海、高科技等重大問題上無法達成共識，雙方只是短期內緩和緊張關係，中美關係走向穩定究竟可以為時多久仍然是未知之數。他指出，除了重大問題尚未處理之外，明年的台灣選舉、美國總統及美國國會選舉等均會激化中美矛盾，但相信短期內兩國關係應該走向穩定，未必會出現新的重大摩擦。本報綜合報道