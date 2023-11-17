APEC會議場地外 親中反華兩派衝突拘1人

【本報綜合報道】美國加州三藩市舉行亞太經濟合作組織（APEC）峰會，當地時間周三有多場遊行，期間親中和反華示威者有肢體衝突，包括一名身穿龍袍男子遭在場其他人士毆打。三藩市警方證實拘捕一名男子，涉嫌嚴重傷人。在陣雨、示威者堵路和警方封路下，三藩市交通嚴重擠塞。同日晚上，中國代表團在當地一間酒店舉辦僑宴，中國駐美大使謝鋒到場時與在酒店外的華僑握手。

約1,000名自由西藏運動示威者周三上午向APEC峰會場地莫斯克尼會議中心前進，他們遊行至市場街和第三街一帶，該處亦有其他示威者抗議中國鎮壓，同場數十名身穿紅衣人士高舉五星旗支持中國。團體期間對峙打鬥，有人被推倒在地，有人踩踏五星旗。警方隨即介入控制場面，並在第三街兩側設置路障。反華示威者之後繼續遊行離開市場街，親華團體高呼「只有一個中國」和「中國加油」。

另有示威者試圖堵塞第五街和使命街的APEC峰會場地安全區出入口，有組織者揚言要盡量讓任何車輛或人員穿過十字路口時感到不舒服，約20名警員在使命街待命。一名自稱APEC志願者的男子周三上午離開安全區時，遭人群阻攔和粗暴對待，一名女子大叫要求他停止支持APEC。男子回頭揮拳，女子當場倒地；男子被鎖上手銬帶走，醫護人員趕至為女子急救。

三藩市商場傳炸彈威脅 證虛驚 此外，三藩市商場韋斯特菲爾德三藩市中心周三傳出炸彈威脅，一度引起恐慌。警方拘捕一名疑犯，可疑裝置經確認是一個打火機；整座大樓經搜查後確認安全，警方初步認為炸彈威脅屬個別事件，與APEC峰會無關。