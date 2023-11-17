中美元首會面 台灣成焦點 未解成見

莊園對話逾兩句鐘 允恢復軍事高層溝通 中美元首當地時間周三早上在加州三藩市灣區斐洛里莊園會晤，中國國家主席習近平與美國總統拜登展開超過兩小時的討論。雙方同意恢復中斷接近一年的軍事高層溝通，惟仍然在台灣問題「各說各話」，中方要求美國停止武裝台灣，並以具體行動體現不支持「台獨」的表態；美方只重申「一個中國」政策不變，又反對單方面改變兩岸現狀，要求中方在台灣海峽地區的軍事活動保持克制。

當地時間周三早上約11時（香港時間周四凌晨約3時），習近平抵達斐洛里莊園，落車後踏上紅地氈，拜登上前迎接，兩人互相握手之後步入會場，中美元首會晤正式登場，直至當地時間下午1時35分（香港時間周四清晨5時35分）結束。拜登之後為習近平舉行午宴，又邀請他一起在莊園散步，最後親自把對方送到上車處道別。

中國外交部表示，兩國元首就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題，以及事關世界和平及發展的重大問題，坦誠深入地交換意見；白宮指二人就一系列雙邊及全球問題展開坦誠及建設性的討論。習近平說，中美當前面對兩種選擇，一種是加強團結合作，另一種是抱持零和思維、挑動陣營對立，大國競爭解決不了中美兩國及世界面臨的問題，指「這個地球容得下中美兩國」。惟拜登強調美國與中國正在展開競爭，預期兩國能夠負責任地管控競爭，防止演變為衝突、對峙或新冷戰。

拜登稱不支持台獨 白宮通報未提及 在被視為最決定中美關係是好是壞的台灣問題上，習近平指出這是兩國關係中最重要、最敏感的問題，要求美方作出具體行動，證明不支持「台獨」，同時停止向台灣出售武器，以及支持中國和平統一。根據中國外交部通報，拜登重申美國不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持「台灣獨立」、無意與中國發生衝突等；惟白宮的通報沒有上述內容，僅指拜登強調繼續奉行數十年的「一個中國」政策，同時對中國侵犯人權的情況提出關切，涉及新疆、西藏、香港。

習近平冀美勿賭中國輸 不干涉內政 拜登在會後記者會被問到，若北京干預明年舉行的台灣總統選舉將有何後果時，他稱「我不預期有任何干預」。拜登政府高級官員向美國傳媒透露，美方在會上要求中方尊重台灣的選舉程序；中方表明希望兩岸和平統一，但列舉可能對台灣使用武力的條件。上述美方官員指出，習近平提到美國有報道指解放軍計劃2027年或2035年對台灣採取軍事行動，但他否認存在這些計劃，「沒有人曾經向我談論此事」。

相比之下，中美元首在兩軍關係取得突破，同意在平等及尊重基礎上恢復兩軍高層溝通、中美國防部工作會晤、中美海上軍事安全磋商機制會議，開展中美兩軍戰區領導通話。拜登形容這是極其重要的成果，指軍事聯繫中斷後誤解引致意外，但現時「我們在直接的基礎上，回到直接、開放、清楚的溝通」。惟他重申，美國對捍衞印太地區盟友的承諾是堅定不移，繼續支持一個自由及開放的印太地區。

習近平與拜登的會晤結束後，在三藩市出席美國友好團體聯合歡迎宴會。他在演講提到，中美兩個大國必須守住和平共處的底線，中國從不賭美國輸，從不干涉美國內政，也無意挑戰和取代美國；同樣美國也不要賭中國輸，不要干涉中國內政。

中美元首會面前夕，美國美中經濟與安全評估委員會周二發表報告，建議美國國防部在境內訓練台灣軍隊，好讓台方熟悉如何操作採購新武器平台，確保對方接收美方武器時已經知道使用方法，節省訓練時間。另外，台灣民眾黨總統參選人柯文哲透露，接到美國在台協會的電話，要求解釋與國民黨的「藍白合」有否北京介入。本報綜合報道

中美兩國高層展開會談。 習近平（左）與拜登（右）在斐洛里莊園散步交談。（中新社圖片） 中美元首會晤內容重點