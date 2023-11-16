自成一家：APEC淪為吹水會

亞太經濟合作組織（APEC）峰會近日正在美國三藩市舉行。今年由於有中美兩國元首在會議期間會晤，引起了全球前所未有的關注。據說東道主美國單單向中國記者就發出了數百張簽證，讓他們可以到來採訪習拜會。除此之外，似乎沒有太多人留意APEC這個組織。

APEC成立於冷戰後期的1989年，旨在促進亞太地區各國貿易自由往來。由於構思具有前瞻性，APEC也成為亞太地區最早和最大的經濟合作機制，目前有21個成員經濟體。但APEC一直是鬆散的經濟一體化組織，成員國之間的經濟水平差異極大，以致多年來在推動亞太自貿區方面缺乏實質進展。早些年美國重返亞太，一度有意另起爐灶，與另外十多個國家進行「跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定」（TPP）談判，希望發展成為亞太區域內的小型世界貿易組織（WTO），將中國排除在外。

一旦TPP落實，勢影響東盟在亞太地區的經濟主導角色。美國高調宣布要加入TPP後，東南亞各國也啟動「區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）」談判，希望透過削減關稅及非關稅壁壘，建立涵蓋十多個國家市場的自由貿易協定，奪回亞太區域經濟一體化的主導權。有關倡議亦得到中日韓、印度、澳洲等國積極回應。令人意想不到的是，後來美國突然退出TPP；而RCEP的談判順利，大有成為全球規模最大的超級經濟圈的趨勢。

相比下，APEC近年沒有甚麼表現，幾乎淪為吹水會。有美國高官聲言華府將致力在今年峰會上和各方達成共識，以發表強而有力的聯合聲明。但今年會議除了習拜會成為焦點，基本上沒有人指望能達成重大成果，包括在亞太自由貿易區進程邁出新步伐。各成員是時候思考APEC的未來走向了。