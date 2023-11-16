冰鑑春秋：中國進軍第二島鏈？

日本前首相麻生太郎在澳洲演講時表示，中國武力直接犯台的可能性雖低，但卻或許會先佔領金門，而中國長期的目標是以軍力控制第二島鏈，為了因應這個嚴峻的形勢，日本應當加入AUKUS而成為JAUKUS，才能保證東亞的安全。

日本喜歡製造「中國威脅論」，儘管各方研判都是大陸目前以經濟發展為主，除非如台灣等核心利益遭受挑戰，否則不想進行武力擴張，擴大海空軍裝備主要是因應美國的威脅。但為了讓日本民眾對提升軍備買單，每隔一陣子不是聲稱中國可能攻擊沖繩，就是說解放軍要拿下台灣的離島。

事實是無論從戰略或戰術來看，拿下金門對大陸都毫無意義。先別說金門民眾早就和對岸的廈門水乳交融，解放軍佔據一個本就不構成威脅的金門，換來的是讓美國與西方大賣「中國威脅論」的機會，還讓美日有理由介入台海，到底有甚麼好處？若真到了被迫必須動武的時刻，當然是直撲台灣在短時間內結束戰爭，否則一旦遷延日久，難以掌控的變數必然升高。所以，麻生太郎說大陸會攻擊金門根本不合邏輯，只是想藉這個理由說服美澳加強與日本的軍事合作。

雖然是個標準的政客，但這次麻生太郎卻不小心說了個大實話，他宣稱中國想以軍力控制第二島鏈，等於證明以美國為首的勢力，在第一島鏈內與中國的抗衡已經逐漸落於下風，解放軍突破封鎖前進第二島鏈成為客觀的事實。而美日澳未來的希望，就是以日本伊豆群島至美國關島的第二島鏈為城牆，阻止解放軍勢力繼續深入太平洋。

顯而易見，近年大陸突飛猛進的軍事實力，已讓日本感受到愈來愈大的壓力，而組織JAUKUS以壓制大陸發展，才是日本政客的真正目標。