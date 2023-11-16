橫眉冷看：英政壇爛得不成樣子

英國前首相卡梅倫決定回朝，但不是重掌唐寧街10號，而是自願降格，在內閣中出任外交大臣。他受訪時說，世界正逢多事之秋，希望在這個關鍵時候，能夠與現任首相辛偉誠並肩作戰，為國家貢獻力量。

卡梅倫太謙虛了，自從他離開首相府後，英國幾乎未有過像樣的閣揆，如今適逢亂世，國家很需要像他一樣的人保駕護航，與民眾共度時艱。卡梅倫卸任期間，唐寧街10號不時被魑魅魍魎盤據，掌權者將國家大事視同兒戲，尤其是前首相約翰遜，以他的表現最荒誕，也最具戲劇效果。

新冠疫情爆發初期，約翰遜輕忽視之，說病毒不足為患。詎料言猶在耳，英國便爆發疫情，最嚴重時，染疫者的比率冠絕歐洲。約翰遜本人也不能幸免，染疫後一度病在危篤，醫生幾乎要放棄救治，最後以賭博式的方法用藥，才在生死邊緣，替他檢回一條小命。

約翰遜的繼任人是卓慧思，她被譏為「傻白甜」大姐，行事冒失、輕言妄談，結果在位僅45天，便給保守黨人轟下台，成為英國近代任期最短的首相。辛偉誠在卓慧思之後出任閣揆，此君出生於溫柔富貴鄉，與普通百姓的生活完全脫節。辛偉誠曾經當面問一位失業漢，為甚麼不返回金融界工作，如此可笑的問題，堪稱為現代版的「何不食肉糜」。

今日的英國政壇早已爛得不成樣子，卡梅倫算是萬綠叢中一點紅，起碼在他出任首相期間，懂得與中國建立穩定關係，開創兩國外交的黃金時期。卡梅倫今番入閣，最宜相機而行，辛偉誠儼然是當代劉禪，能夠輔助的話，姑且扶他一把，如若不然，大可取而代之。