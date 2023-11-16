筆下風雲：史上最失敗總統

如果說拜登是美國史上最無能的總統，雖不中亦不遠。他任內開啟俄烏戰爭，欲藉代理人之戰打垮俄羅斯卻無功而還；突如其來的以巴戰爭，又因為以色列完全失控，連帶美國亦備受抨擊與孤立。跟中國關係更是走向冰點，即使APEC峰會上演「習拜會」，也只能重啟表面溝通，實際上無法遏止中國崛起。

北京對真正改善跟美國的關係亦不存寄望，雙方元首會面，也是各自表述而已。君不見，美國高官一方面強調無意跟中國脫鈎，另一方面重申不可能撤銷對中國的貿易及科技制裁，在台海、南海攪局更是從未手軟。拜登之所以急欲跟習近平會面，最大目的是重啟軍事層面的溝通，雙方管控好風險，避免擦槍走火。但從美國不斷抵近偵察、無風起浪、煽風點火，雙方軍事衝突的風險不斷升溫。美國講一套做一套，如何管控風險，實在令人懷疑。

拜登作為資深政客兼外交老手，臨老入主白宮卻無力掌控國際大局，除了中國國力與日俱增，美國反華顯得力不從心，以色列在以巴戰爭中完全不受控，內塔尼亞胡不僅拒絕承諾不佔領加薩，就連人道暫時停火也不肯，美國完全被以色列牽着鼻子走，更證明美國已喪失大國領袖風範。但如果他能搞活經濟，即使其他方面有不足，可能也可彌補。正如克林頓名言：「笨蛋，問題在經濟！」可惜美國經濟欲振乏力，通脹高企，工潮迭起，絕大部分美國人認為，在拜登任內，自己的經濟情況不是好了而是差了。《紐約時報》公布最新民調，顯示2024年大選最具關鍵作用的6個搖擺州裏，拜登在其中5州的民調都落後於特朗普，如果明日選舉，入主白宮的必然是後者。拜登極可能步前民主黨總統卡特後塵，幹一屆便黯然下台。