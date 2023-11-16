強詞有理：戰略機遇期

俄羅斯總統普京曾經說過，世界上真正獨立自主的國家不會超過5個。這種說法也許有點誇張，但也不是全無道理，在美國霸權之下，有些國家甘當附庸，有些國家身不由己，只有少數國家能夠堅持獨立自主。即使是曾被認為可以與美國分庭抗禮的歐盟，也無法實現戰略自主，一切唯美國馬首是瞻。尤其是俄烏戰爭爆發後，歐盟被美國深深綁架，完全失去自我，只能跟在華盛頓後面亦步亦趨。最近美國調整對華政策，實現中美元首峰會，經常對華擺出不友好姿態的歐盟顯然也坐不住了，急忙調整步伐，改善中歐關係的意圖彰彰明甚。

據外媒透露，歐盟計劃下個月與中國舉行峰會，屆時歐盟委員會主席萊恩和歐洲理事會主席米歇爾將聯袂訪華，與中國領導人面對面會談。萊恩被視為美國代理人，一向緊跟華盛頓，維護美國利益多於歐盟利益，因此對華政策咄咄逼人，從來沒有說過一句好話。而最近她明顯放低身段，頻頻對華伸出橄欖枝，大有前倨後恭的味道。按照其說法，歐盟必須正確對待中國，中歐關係存在明顯的競爭因素，但這種競爭可以是建設性的，而非對立的。

這種話從對華強硬派萊恩口中說出來，令人有點難以置信。就在不久前，她還在強調「去風險」，指摘中國想「系統性改變國際秩序」，沒有遵守貿易規則，所以積極推動歐盟對中國電動汽車展開反補貼調查。現在忽然降低聲調，不談「去風險」，改談「建設性競爭」，果真是此一時也彼一時也。為何有此轉變？顯然是邯鄲學步，眼看美國調整對華政策，歐盟豈能不跟隨。

其實不止歐盟，日本和南韓等美國的附庸也聞風而動，爭相表態希望和中國舉行峰會。澳洲總理阿爾巴內塞更是坐言起行，率先訪問中國，實現了華麗轉身。畢竟過去幾年莫里森政府跟隨美國瘋狂反華，結果甚麼好處也沒有撈到，反令澳洲紅酒和龍蝦等產品失去中國市場，還被美英忽悠簽下核潛艇巨額訂單，從此背上沉重的財政包袱。相對而言，阿爾巴內塞政府比莫里森政府理智得多、務實得多。

說到底，國與國之間只有永恒的利益。美國調整對華關係是為了本身利益，一眾附庸國見風使舵也是為了本身利益，不值得大驚小怪，反而為中國迎來又一次戰略機遇期。