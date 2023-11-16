坦言集：不能坐視

中國會否從以巴之戰中得益？

中國拉攏伊朗與沙特阿拉伯合作，聯手推動區域的和平發展與建設。伊朗與沙特和解，不再衝突，且以互補的條件進行建設。中國當可得益與它們和其他中東國家作經貿與投資。即使敍利亞，中國已協議協助重建。就當地的重建與基本建設，土耳其沒法與中國競爭，歐盟更不可能分一杯羹。日韓亦缺當地的政治合作關係。

在和平發展環境中，一帶一路戰略當可恢復歷史上絲綢之路的中東繁榮，中國便必然獲利。但若以色列啟動全面戰爭，中東由和平發展轉為戰火連天，中國的機會便失落。即使可供應武器，中東的軍工生產當以伊朗為主，輔以俄羅斯的出口，中國即使有無人機等，份額不大。中國政府且在政治上有所顧忌，不敢供應反美以的聯盟國家，經貿發展的現在和未來收益便多會損失。

以巴之戰使美國西方在國際上的道德形象盡失。雖說是國際上反以和支持以色列的聲勢相近，但後者是以色列與美國等策動和資助，缺乏政治的誠意，收買來的民意與支持難以長久。當戰事膠着延長，以軍的種族清洗手段更為暴露，國際上反以反美的聲勢會大增，個別國家的政府更多地公開譴責以色列的種族滅絕行動，以色列右翼政府更瘋狂地殺害平民，與世界為敵，國際的聲勢反以反美便更為高漲。在這當中，中國會怎樣做？是堅持中立（其中當有與以色列合作關係的顧忌，一如俄羅斯），只用口頭和文字呼籲停火，在聯合國投反對或行使否決權，譴責美以，阻止美以利用和抗拒聯合國。若只此而已，便可能與國際反美以熱潮之勢相反，會不會被視為縱容以色列，明批暗幫，更被視為投機取巧，缺乏國際公義和道德感，不採行動救援加薩人民？

即在國內，中國在以色列阻撓下，不敢立即撤僑。眼看西方國家撤僑，中國被冷遇而無法以中國人性命為重而堅持撤僑。一在國內當被批評；二在國際也顯得軟弱無力。

撤僑無法，也缺少援助加薩，中國政府在國內外眼中便缺乏救援加薩人民的勇氣與道義道德。怎樣以此說服國際，中國可捍衞國際秩序、公義與人道主義？坐視加薩的種族滅絕，而不採行動制止，中國與其他國家也一樣缺乏勇氣，不敢與美以抗衡，人類命運共同體又從何說起？