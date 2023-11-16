黑幫無法無天 撞的士斬青年

兩事主血濺車廂 疑私人恩怨算帳 光天白晝又發生斬人案！疑有黑幫背景的兩名青年，前日深夜在尖沙咀「夜蒲」後，至昨晨乘搭的士盡興而歸，惟他們甫出發，一輛私家車疾馳而至撞停的士，3名刀手落車包圍的士後，從車窗伸生果刀劈向事主。二人避無可避，慘成甕中之鱉，刀手施襲近一分鐘後，旋即跳乘私家車逃去。兩事主手腳捱斬，其中一人至少身中4刀，俱清醒送院治理。執法部門拘捕3名涉案男子，血案起因不排除涉及私人恩怨。

昨日早上約8時，執法部門接獲一名姓莊（50歲）的士司機報案，指他接載兩名男乘客，在駛至漆咸道南近漆咸圍對開，突然被一輛私家車撞擊右邊車身，他停下的士後，該輛私家車隨即跳出3名年約20至30歲、俱戴口罩及手套的刀手，朝着的士兩名乘客狂斬，3名刀手得逞後，隨即跳乘原車往何文田方向絕塵而去。

3男涉傷人刑毀落網 救援人員接報趕至，發現兩名分別姓郭及姓胡（俱19歲）傷者清醒，經敷治包紮後，再由救護車把他們送往伊利沙伯醫院救治。據了解，郭男雙手及腳被斬4刀，傷勢嚴重；胡的左腳捱斬，經治理後情況穩定。至於涉事的士車廂後座遺下血漬，右邊乘客位的車門被撞凹並留下清晰刮痕。執法人員封鎖現場，經調查後，於尖沙咀區拘捕3名本地男子（18至21歲），涉嫌「傷人」及「刑事毀壞」，現正被扣留調查。

據了解，兩名事主前日深夜在天文臺道一夜場消遣後，昨早電召的士前往上水清河邨，惟的士甫開行約50米，涉案私家車便沿漆咸道南中線疾馳而至，繼而猛衝的士將之截停。一眾刀手落車後，本擬拉開的士車門行兇，而事主察覺來者不善，急忙拉着車門抵抗，惟因車窗未有關上，刀手遂舉刀伸入車廂亂斬，施襲約一分鐘後即逃去。消息指，兩事主疑有黑幫背景，有人事前曾與另一黑幫人士爭執，料事件起因涉私人恩怨。