MIRROR紅館意外 藝能舞館共罰款35萬

【本報訊】男團MIRROR去年7月於紅館舉行之演唱會發生屏幕下墮意外。勞工處今年1月向藝能工程有限公司、協興隆舞台工程有限公司及舞館有限公司（下稱藝能、協興隆及舞館）共提出15項檢控。案件昨於九龍城裁判法院提訊。藝能及舞館分別就其面對的4張及5張傳票承認控罪，分別被判罰22萬及13.2萬元。至於餘下的協興隆面對的6項票控，裁判官把其案件押後至明年1月17日再訊。

控罪包括未為舞蹈員投保

認罪的被告共涉9項傳票控罪，舞館是演唱會舞台及舞蹈員承辦商，藝能是演唱會工程承辦商。案情指，2022年7月25日男團MIRROR於紅館舉行一連12場演唱會，包括李啟言及羅德智在內共24名舞蹈員與舞館簽約，作為演唱會舞蹈員。首演當日綵排期間，舞台升降台沒有如預期般升上舞台，加上光線昏暗，令羅德智從升降台墜下2至3米至下方的面板，羅的胸口及膝蓋受傷，頸部扭傷，須送院治理；同月28日，舞台上方懸掛的巨型屏幕突然墜下，擊中李啟言及張梓峯，前者需要長期留院。舞館事前只向舞蹈員提供簡短流程，沒有示範煙火等舞台裝置的操作，更要求舞蹈員手動操作煙火裝置。據專家指，舞館沒有提供足夠的綵排，亦不應讓舞蹈員走近煙火裝置，遑論要求他們操作煙火裝置。此外，舞館被揭發沒有為舞蹈員發出保險單及依時向勞工處通報僱員受傷。