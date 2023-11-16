伏擊斬殺泰龍 紋身忠囚終身

黑幫新義安綽號「泰龍」的江湖猛人李泰龍，2009年在尖沙咀遇伏喪命，黑幫和勝和綽號「紋身忠」的梁國忠於案發11年後投案。梁否認一項謀殺罪，案件於本月2日在高等法院開審。經審訊後，由4男3女組成的陪審團昨日早上開始退庭商議裁決，在商議約兩小時後，一致裁定被告謀殺罪成，高院法官張慧玲依例判處被告終身監禁。張官指本案確實的犯案動機不明，控方指稱被告因2006年被襲而報復，但法官指不論犯案動機是甚麼，死者是在手無寸鐵情況下遇襲，社會不能容忍此類行為。

54歲男被告梁國忠，被控於2009年8月4日在港連同李蘊剛、勞展宏、李鎮江及其他人，謀殺41歲男子李泰龍。據控方庭上透露，被告有4項案底，包括爆竊、違反感化令、於公眾地方打鬥，及與16歲以下女童非法性交。辯方並沒有任何求情。

另3同黨早判終身監禁 本案同意事實指，李蘊剛、勞展宏（綽號「貓仔」）、李鎮江在2011年因事件受審，結果被陪審團裁定謀殺罪成，判囚終身。另一名男子楊文廷（綽號「傻佬庭」）亦被控謀殺罪，結果獲判無罪。

承認事實續指，案發當日清晨，3輛已報失的私家車，被發現在大埔燒毀；3車內分別有刀、背囊、口罩等。執法人員未有發現被告的指模。梁在2009年8月1日經落馬洲口岸離港，2020年1月21日他到灣仔警署投案。期間，他並無出入境紀錄。控方指，梁國忠是謀殺案主腦，他於2006年被「泰龍」爆樽扑頭，3年後安排手下報復。雖然紀錄顯示，梁在案發前離港，但控方指案發當日他坐「大飛」回港犯案，並非不在場。

這次審訊中，「泰龍」手下的文沛盈，以及當日負責「睇水」的前和勝和成員林家俊，均以特赦證人身份作供。其中林稱，「泰龍」於案發數年前曾跟「紋身忠」吵架，以他理解今次事件屬於尋仇，但同意事前有清晰指示不要傷及要害，認為本來斬「泰龍」，只是想教訓對方。文則指，早年「泰龍」襲擊「紋身忠」後，因怕遭「翻啅」，特意加派人手保護。案件編號：HCCC 252/2020