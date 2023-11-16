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野豬覓食 夜闖香港仔巴士站
中年男子（箭嘴示）遙距監視野豬舉動。（李國健攝）
【本報訊】前晚10時許，一隻身長約一米的野豬，被發現在香港仔湖南街巴士站徘徊，並走至一更亭旁嗅聞一堆雜草，疑似在覓食充飢。期間，有候車乘客見有野豬出現未予理會，未幾一名中年男子途經上址，他站於遠處監視野豬舉動。有「食花生」的市民指出：「野豬可能正在排隊搭車！」
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