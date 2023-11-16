「兜錘窩面」踢拖男 城巴車長炒魷

【本報訊】昨日有人在社交群組上載一條影片，見到一名城巴司機與踢拖男在馬路對峙，前者突然出右勾拳「兜錘窩面」，令對方痛至掩面。拍片者亦聲稱，其私家車右邊倒後鏡被城巴司機徒手打爛兼腳踢，揚言會追究到底。

一度爆粗 「你當我流㗎」 影片甫開始，兩人在馬路對峙，踢拖男背靠城巴，城巴司機一度爆粗怒喝「X你老母，你當我流㗎」，再使出右勾拳「兜錘窩面」，將踢拖男打至雙手掩面，失平衡挨向巴士。拍片者見狀後退幾步，着踢拖男離開，另有一名穿粉色波衫的男子上前阻止，嘗試分開爭執雙方。未幾，踢拖男一邊撫摸傷處，一邊步出鏡頭，拍片者亦慢慢拉開距離，要求城巴司機「唔好走」；又指已就事件報案，定會追究責任。

網民閱畢片段後紛紛留言，有人直指城巴司機「出手就輸了」，亦有人稱「事出必有因」，認為影片未有清楚交代前因後果，希望了解事情完整經過。另外，網上流傳城巴針對事件發出的調查通知書，指翻看閉路電視片段後，看到車長逆線爬頭並與其他道路使用者爭執，事後離開巴士，遺下車內乘客不顧，並與他方理論，期間涉嫌出手破壞他方一輛車輛倒後鏡及襲擊另一名人士，引致對方受傷送院。事件屬車長明顯過失所致，決定即時解僱而不給予代通知金。

城巴回覆事件，指一名城巴車長上周六（11日）下午於港島南區牽涉一宗刑事案件，期間疑因路面狀況與其他司機爭執，事件中一名司機受傷送院。城巴為事件致歉，並向受傷司機致以慰問。城巴在展開全面調查後，決定即時解僱涉案車長，並會全力配合執法部門調查。

執法部門表示，涉事姓翁（40歲）巴士司機當日駕車沿華景街東行時，遇上一輛小巴在路邊停靠，其後懷疑因切線問題，與一輛沿相反方向行駛的私家車上姓李（50歲）司機爭執。過程中，另一私家車的姓陳（54歲）男司機下車希望調停，惟巴士車長懷疑用手襲擊他和林男，並涉嫌用手破壞陳男的座駕。人員經調查後，以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」、「普通襲擊」和「刑事毀壞」將翁拘捕，他已獲准保釋候查，須於12月上旬報到。李嘴部及眼角受傷，陳亦報稱在爭執期間扭傷手部，事後俱清醒被送院治理。