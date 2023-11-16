醫健：老有所醫：常見皮膚病毒疣的預防及治療方法

如果發現皮膚上有一粒粒凸起的增生，若然沒有症狀或者不是太礙眼的話，筆者相信許多人都不會立即求醫。但是，如果發現增生的數量和大小有持續的變化，老友記們就應該找醫生檢查一下了。

今天筆者就會向各位講解常見的皮膚增生——病毒疣。疣是由人類乳頭瘤病毒Human papillomavirus（HPV）感染而形成的。最主要的傳播途徑是從人傳人感染，尤其是如果皮膚上有細微傷口的話風險更高。另外共用個人護理物品例如毛巾、剃鬚刀，手部接觸受病毒感染的物品和赤腳於公眾地方上步行等，都有機會讓病毒有機可乘。因為病毒疣具有一定的傳染性，所以若然沒有及早發覺和治療的話，它可以在患者皮膚上擴散而數量增多，甚至會傳染身邊的家人。屬於高危受感染的人包括幼童，免疫力下降和患有慢性皮膚病例如濕疹的病人。

已知的HPV型號超過200種，不同的型號可能會引致不同種類的病毒疣。有4種常見的病毒疣種類，第一種是尋常性病毒疣：常見生長在手掌、手指或四肢上，但亦可以出現在任何皮膚部位。它的外觀通常為一至幾粒灰色或咖啡色，粗糙和硬身的尖銳顆粒。

第二種是扁平疣：通常生長在面，頸部或手背之上。因為體積比較小，在被發現時通常數量已經有很多。他們的顏色可以是皮膚色或淺啡色，所以經常被病人忽略。醫生會用特別的檢測儀器放大皮膚來仔細診斷。第三種是足底疣，顧名思義是長在腳底上的。數量為一至幾粒，堅硬和有疼痛感的硬皮增生。有許多病人會將足底疣和雞眼混淆，其實兩者是完全不同的疾病。第四種是生殖器疣，因為它的外表而又俗稱「椰菜花」。數量由一至數十顆不等，在男或女的生殖器或附近皮膚上增生。

如果已經患有病毒疣的話，不用擔心，有部分病人有機會自然痊愈。但是如果經過一段時間後數量增多或病灶變大或有徵狀的話，現時有不同安全和有效的治療方式。第一種是外用水楊酸藥物，使用一段時間之後，能有效軟化和去除細小的足底疣或手上的尋常性病毒疣，但是有一定刺激性。如果體積比較大或對外用藥物反應不理想的話，冷凍治療可以對付頑固的病毒疣。生殖器疣的治療包括外用藥物或冷凍治療，都需要經過醫生評估後再進行治療。扁平疣因為體積比較小和數量比較多，比較有效的治療方案通常需要皮膚小手術例如電灼和二氧化碳激光。要預防再受病毒感染，最好避免使用公共毛巾或拖鞋和共用個人護理物品。要定時作息和保持均衡飲食，增強身體的抵抗力。要預防生殖器疣，安全性行為和單一性伴侶是最有效的。

皮膚科專科醫生王慶榮

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