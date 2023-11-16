澳門消息：煞停減場次獎金 澳門周六馬照跑

【本報訊】澳門賽馬會日前發出賽事獎金調整通告，激減獎金30%，並向現役騎練通知賽事場次遞減，每次賽馬日由5場變4場，原定於本周六（18日）起執行。事件惹來騎練及馬主怨聲載道，並引發「罷跑」危機。眼見群情洶湧，澳門馬會決定「縮沙」，賽事場次及獎金安排維持不變。

經過澳門賽馬會派出高層代表與騎練舉行新一輪會議後，原本會方打算在明日開完董事局會議後再作決定。但最新消息透露，現役練馬師、騎師與馬主已經獲得通知，本周六賽事馬照跑，場次以及獎金一如以往，維持不變。

對於澳門賽馬會近年經營出現嚴重赤字，會方未能開源情況下，針對節流方面下手，尤其人力資源，不斷出現裁員潮。如今會方再向一眾養馬會員及賽馬從業員身上施壓，以減場次、減獎金節省開支，嚴重影響馬圈生態，結果惹來群情洶湧。

經營艱難 傳有新一輪裁員 雖然澳門賽馬會暫時煞停減獎金、減場次行動，但以會方目前艱難經營情況，據聞將有新一輪裁員計劃。澳門特區政府自2018年已將賽馬會專營權，獲准延長至2042年8月31日，眼見澳門賽馬會如今人面全非的局面，相信不少人都期待白武士的來臨。