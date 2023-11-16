兩中學生民事訴訟 要求廢除髮禁校規

【本報訊】兩名中學生早前分別向平等機會委員會投訴髮禁校規涉違《性別歧視條例》，但平機會調解失敗及終止調查。兩人昨正式入稟區域法院提出民事訴訟，希望法庭頒令廢除髮禁校規；案件首次聆訊日期為明年1月29日。

林澤駿及黃永熙分別是東華三院黃笏南中學及天水圍循道衞理中學的應屆畢業生，在學期間曾就髮禁校規分別向平機會投訴，及後平機會調解失敗，並以事件未對兩人招致實際損失等理由終止調查。兩人昨於灣仔區域法院入稟，分別控告校方髮禁規定違反《性別歧視條例》和《殘疾歧視條例》。

林澤駿透露，向平機會申訴至今，收到近百學生私訊向他訴苦，指被學校強迫剪髮，影響他們的自信及心情；又得悉近年仍有老師會當場剪學生頭髮，形容事件「誇張」 、非常不尊重學生。他提到，近月青少年情緒問題日益嚴重，辦學團體及教育局雖提倡建設和諧友善的校園，惟未有處理根本問題。兩人冀藉是次入稟，爭取法庭宣布廢除髮禁令，改變全港學界積累已久的問題。

3月申法援 至今未獲批 兩人於今年3月申請法律援助，林澤駿指，一般民事訴訟需時3個月審批，惟申請至今8個月仍未獲批法援，故兩人目前並未有律師代表。他續指，假如法庭最終認為兩人的入稟是「無聊」或「瑣碎」，或會被要求賠償對方訟費，屆時兩人或需申請破產，希望法律援助署可加快審批速度。