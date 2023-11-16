首9月網騙電騙2.3萬宗 損失44億 已超去年

【本報訊】即時通訊軟件相關騙案猖獗，當局表示，今年首9個月接獲1,553宗涉及「網上戶口盜用」的案件，比去年全年數字激增逾8倍；當中1,334宗涉及即時通訊軟件帳戶騎劫。同期當局亦接獲超過2.3萬宗網上及電話騙案，涉及損失金額逾44億元，案件數量及金額均超過去年全年。

網上戶口盜用案飆8倍 根據當局回覆議員書面提問，今年首9個月接獲21,097宗網上騙案及2,506宗電話騙案，分別涉37.52億及7.05億元損失，合共接獲23,603宗騙案、涉及損失44.57億元，比去年全年接獲22,430宗騙案、涉及41.5億元損失更多；其中網上雜項騙案（包括網上求職及投資騙案等）數字為7,004宗，涉及損失28.29億元，金額比去年全年飆升逾93%。

當局表示，鑑於近期即時通訊軟件帳戶騎劫騙案明顯增加，自今年8月起將相關騙案數字納入「網上戶口盜用」案件作統計，今年首9個月接獲1,553宗相關案件，比去年全年168宗大增逾8.2倍，涉及4,180萬元損失，當中1,334宗涉及即時通訊軟件帳戶騎劫、涉2,800萬元損失。

當局表示，針對有騙徒在搜尋器以「WhatsApp」作關鍵字投放廣告，誤導市民登入假冒網站騙取帳戶資料，執法部門隨即通報電訊商攔截相關網頁，亦已向網頁搜尋器及海外有關當局提出移除相關網頁廣告的要求。