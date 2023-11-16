監管院舍不力 社署常額職位惹質疑

【本報訊】政府在2017年於社會福利署開設助理署長（牌照及規管）有時限編外職位，現希望將職位轉為常額。立法會人事編制小組昨討論有關建議，有議員直指童樂居虐兒事件徹底暴露社署監管問題，稱「一啲作用都發揮唔到」，而社署「隻眼開隻眼閉」、「投鼠忌器」，更有議員批評部分院舍變成「獨立王國」，要求社署要在適當情況釘牌，亦有議員對政府以「工作日益繁重」為由要增加常額職位而不滿。最終大部分議員贊成項目，僅一人反對建議。

議員周小松直言「呢幾年院舍工作睇唔到有咩好」，稱兩年前的童樂居虐兒事件徹底暴露監管問題，又指私營安老院長期人手比例不足夠，員工「篤數」是公開秘密，一遇到巡查就「搵人數人頭」，但社署對情況「隻眼開隻眼閉」，斥政府「投鼠忌器」。議員周文港也詢問院舍被釘牌的數量，指社署為「無牙老虎」，質疑常額職位的必要。

勞工及福利局副局長何啟明回應稱，設立這個職位後社會上少了很多有問題個案，又認為不能用釘牌數量衡量職位工作。社會福利署副署長黃燕儀強調現時巡查深度和闊度加深，對於有違規紀錄院舍，有策略性和針對性，且所有巡查都是突擊，會做好跟進工夫，如有屢勸無效院舍，不排除提出檢控。

議員促適當釘牌增阻嚇力 議員周浩鼎表示改制為需要規管發牌，而現時有部分院舍變成「獨立王國」，覺得「自己夠大」並不懼怕社署要求，建議社署要「適當釘牌」。何回應指萬一院舍有違規情況，強調「該釘牌都會釘」。議員黎棟國詢問強制舉報虐兒條例實施以後，工作量增加是否會以社署內部資源調動處理，而非再加設職位，何強調除非有不可預見情況，如討論法案過程中有很大改變，沒有計劃就強制舉報虐兒開設新增常額和編外職位。