提聲請燒百億公帑 送走假難民勿再拖

截968非華裔人蛇 75%屬近3個月攻港 近期非法入境者數字激增，而非華裔的非法入境者偷渡來港後，一般會提出免遣返聲請在港逗留，而免遣返聲請人引起的治安問題困擾香港多年。當局指今年1月至10月一共截獲968名非華裔非法入境者，當中大約75%是近3個月來港。議員葛珮帆轟假難民用盡方法拖延留港，又浪費大量公帑，令市民忍無可忍，要求當局盡快處理。

當局昨在立法會大會上指出，直至今年10月，在免遣返聲請不獲確立者中，有約14,700申請人基於不同理由仍在港逗留，當中超過一半、即7,755人等待法庭審理，另外有2,670人等待國家通知返回原居地的資格。當局又指2023至2024年涉及該等聲請人的公帑開支是大約14億元，估計會少於估算，2024至2025年預算開支估算相若。另今年只有17名獲擔保外釋的人士涉及三合會案件相關被捕，佔總數3%。而入境處在今年1月至10月進行11,081次巡查，拘捕510名非法勞工。

葛珮帆：市民忍無可忍 提出相關口頭質詢的葛珮帆認為對香港人非常不人道，使用大量公帑，而他們用盡方法留港，希望拖得就拖，市民忍無可忍，詢問當局是否要繼續容忍他們不斷進行司法覆核，有否其他方法解決問題。當局指尊重終審庭裁決，有責任進行審核程序，而單是確認身份以及原居地就花費很多時間，會盡量處理，包括更新遣送政策也會加快程序。

另一議員陳穎欣則指政府削減其他開支，但假難民的開支則沒有減少，多年來花費百億元，而近期人數更不跌反升，他們每個月更獲得與長者津貼相若的津貼，詢問當局會否從削減誘因着手。當局則回應指1,200元津貼是非常低的，並非誘因，認為要打擊的是非法打黑工情況，並提高僱主的刑罰等，重申不存在特赦。

保險界議員陳健波關注假難民犯案後棄保潛逃，當局指會做風險評估，若認為有風險，會送至羈留設施。議員陳勇問當局未來一年會否有修例優化措施推出，當局指會適時檢討，會加強源頭打擊等。

另一議員馬逢國則留意到有組織者利用當局給予津貼謀取利益，詢問當局會否採取更嚴厲措施打擊此類組織者，當局則指免遣返聲請者可能通過組織者來港，但現時未有證據顯示有組織地打工或者利用津貼等。