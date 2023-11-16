文體局統籌差 議員促發揮旅遊潛力

姚柏良

【本報訊】香港與內地在年初通關，有議員昨在立法會提出「推動文化、體育和旅遊深度融合，振興旅遊業」的議員議案，指政府要「追時間、追落後、追成果」，而政府雖然成立文化體育及旅遊局，但從局內不同部門的融合以至跨局的統籌協調仍然未見顯著成效，導致各項文體盛事、藝術文化、歷史古蹟、博物館、影視文創作品和自然生態等旅遊潛力未能全面發揮。

提出議案的旅遊界議員姚柏良建議政府除現有政策外，應採取措施推動文體旅在政策理念、政府職能和產業發展3方面深度融合，包括設立高層次的文體旅策略發展委員會制訂融合策略、設立跨部門機制以統籌和善用文體旅資源、與各業界合作制訂「香港旅遊業發展藍圖2.0」等。

吳傑莊則提出修正案，他指政府應發展「智慧旅遊」，善用創新科技促進文體旅融合，包括推出「文體旅元宇宙大使」，以推動智慧旅遊及透過網絡平台與世界各地旅客溝通。

文體旅局局長楊潤雄表示，融合工作不能只從個別界別角度出發，而是要共同發展。他續稱，今年2月全面恢復跨境旅遊後，本港旅遊業復甦，訪港旅客人數半年以來持續上升，今年10月，每天大約有超過11萬旅客訪港，恢復到2017至18年同期的六成二，未來政府會繼續吸引大型盛事，打造盛事之都。

議員管浩鳴表示，政府對「9大藝團」提供的撥款比300多個中小型藝團及個人藝術工作者的總資助額多出大約3倍，要求政府應以更合乎比例的方式為不同規模的藝團分配有關藝術文化的撥款。