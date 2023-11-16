香港繽紛冬日巡禮 首設維港水上煙火

【本報訊】臨近聖誕，香港繽紛冬日巡禮將於下周五至明年元旦舉辦。主辦方香港旅遊發展局表示，今年活動更首設冬日維港水上煙火，8場煙火將於下月9日起連續3個周末及聖誕節假期，與市民、旅客共度佳節。旅發局又指，本港10月錄得約346萬人次旅客到訪，今年首10個月累計約2,680萬人次，已超過年初目標約2,580萬人次，有信心全年客量可突破3,000萬大關。

旅發局總幹事程鼎一表示，今年夏季「樂聚維港嘉年華」的水上煙火大受歡迎，吸引大批市民旅客歡聚維港，故今年繽紛冬日巡禮決定「添食」。全新的「冬日維港水上煙火」將於下月9、10、16、17、23、24 （平安夜）、25 （聖誕節） 及26日（Boxing Day），晚上8時在維港綻放。歷時約10分鐘的煙火匯演，維港上空將呈現多個聖誕節日限定的煙火圖案，如聖誕樹、禮物等；「HK」字樣煙花亦會再次點綴維港。

西九文化區豎立巨型聖誕樹 至於海濱聖誕小鎮本月24日起於西九文化區藝術公園海濱草坪登場。旅發局介紹，鎮內豎立的「巨型聖誕樹」高逾20米、相等於逾6層樓高，樹頂更有巨型閃耀五角星作點綴。小鎮內更有多個巨型「LOVE」標誌、布置精緻的聖誕小樹、聖誕馴鹿等；聖誕期間，聖誕老人更會隨時在禮物盒造型的聖誕小屋現身。

旅發局另公布，上月約346萬訪港旅客人次中，內地客佔約78%，即270萬人次；其餘75.8萬旅客中，37.9萬來自短途市場。當局指，10月份東南亞市場復甦勢頭強勁，相比2017年、2018年同月，菲律賓、泰國客量均已恢復超過九成。