SmartPLAY仍然混帳 付款後未能訂場

讀者向本報投訴 熱線虛設似詐騙 康樂文化事務署推出的SmartPLAY康體通系統，連日來投訴不斷，被指問題多多。本報繼續收到市民反映經新系統訂場後已成功付款，但未收到確認訊息，落得既不能退錢又無法使用球場的兩難局面，更反映查詢熱線形同虛設，甚至離奇跳至普通話廣播有如詐騙電話。不過，康文署署長劉明光昨出席電台節目時仍「死撐」新系統整體運作暢順理想。

「依家錢又唔知點退，場又拎唔到，都唔知約唔約班波友好！」市民王先生於本周一（13日）成功透過SmartPLAY預訂下周日（19日）觀塘彩榮路體育館的室內籃球場，訂場時間由早上8時至10時，他滿心歡喜並透過轉數快成功過數296元，以為可以約波友在室內冷氣場館同場較勁，豈料他遲遲未收到系統的確認訊息。

為落實預訂，王先生立時致電SmartPLAY熱線查詢，豈料該熱線只是系統廣播並只可留言，他多次致電並4度留言後，皆沒有收到任何職員回覆。他更發現該系統廣播原先為廣東話，其後會突然變了普通話，他形容該系統不但無用，更有點像詐騙電話，令其氣結。

由於以往用舊系統都成功多次搶到籃球場，王先生亦與波友習慣每周一相約做運動，轉用新系統後他亦曾成功預訂一次，但今次出現成功過數卻沒有收到確認資料令其不解。他致電相關體育館了解，對方只稱周日早上8至10的時段為「On Hold」，並無顯示訂場者資料，故即使當日他親身到場並展示已付款的資料，職員也不會讓他簽場，「即係個場Hold咗，我錢又畀咗，但只可以睇住個場嘥冷氣！」

康文署署長劉明光昨為新系統接連甩轆「解畫」，他指新系統推出首兩日有大量用戶登入，導致短暫未能負荷減慢運作，經處理後現時每天可完成過萬宗交易，較舊系統只容納大約1,000人的情況增加數倍。該署在新系統加入網上輪候版面，同時容納幾萬名用戶排隊等候登入，一般大約輪候「幾個字時間」就可以進入訂場頁面，「死撐」整體運作暢順理想。

康文署日接400宗詢問及投訴 康文署回覆指，王先生查詢預訂11月19日早上8時至10時彩榮路體育館籃球場的情況，根據系統紀錄，王先生預約的設施段節已被暫留，而出現相關預訂狀況，可能由於用戶在繁忙時段時完成付款後，紀錄傳送回系統時出現問題，該署會作跟進調查。

該署又指，自新系統於本月9日啟用以來，該署每日大概接獲300至400宗詢問及投訴，例如登入、使用及有關付款等問題。該署設有客戶服務熱線，讓市民查詢有關新系統事宜，熱線提供廣東話、英文及普通話3種語言供市民選擇，當中並不涉及任何廣告。由於新系統推出初期出現不穩定，令熱線接獲大量查詢，線路比較繁忙，未能接聽的來電會在約兩分鐘後轉至留言信箱。該署已要求客戶服務熱線工作人員盡快回覆市民。