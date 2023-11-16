外勞宿舍 潭尾料明年中爆滿 擬新界再覓地搭建

【本報訊】政府推出建造業輸入勞工計劃，並把元朗潭尾社區隔離設施改為該計劃的短期中央宿舍，由建造業議會營運，該宿舍已正式啟用，可供約7,000人入住，而該計劃首輪申請批出20個工程合約，涉及共4,680個輸入勞工配額。發展局局長甯漢豪指，隨着有1.2萬個配額的建造業輸入外勞計劃陸續批出，預計到明年年中潭尾外勞宿舍滿額，正密切留意新界區有無地塊適合再搭建外勞宿舍，或善用方艙設施，補足目前潭尾宿舍宿位的需要。

私營工程輸入外勞或獲批 地產及建造界議員龍漢標指有關1.2萬個配額是低於預測，而私人工程同樣欠缺人手，要求放寬計劃讓私營工程輸入勞工。甯漢豪承認建造業輸入外勞計劃的確向公營工務工程傾斜，認為公營工程有較大需求，而勞工界擔心制度被濫用，勞工界在工程的管理和人手需求上，對政府把關信心較大，又指如果私營工程承建商證明到相關工種需要特別技能，如高空電纜等都有機會獲得審批。

另外，議員吳永嘉詢問政府會否在珠海以及深圳設置外勞住宿，讓外勞即日往返。甯則指收到第一批4,600人都想入住，但最新有承建商反映有可能在內地為外勞安排宿舍，當局會與業界就外勞宿位需要保持溝通。