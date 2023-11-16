6奪申訴專員嘉許獎 入境處歷來最強

「為市民謀幸福 為香港謀發展」 申訴專員公署昨舉辦第26屆申訴專員嘉許獎頒獎典禮。其中，入境事務處獲頒今年度大獎，並憑6次獲得殊榮，成為歷年獲頒大獎次數最多的政府部門。申訴專員趙慧賢指，今年初更換身份證明文件的服務需求大幅增加，入境處陸續實施多項措施，包括延長辦公時間、公眾假期加開服務、增加可預約辦證的日期、優化網頁資訊等。入境處一向維持靈活高效和以民為本的公共服務，且一直積極配合公署的調查工作。

兩職員獲頒發個人獎項 入境處處長郭俊峯出席頒獎禮時表示，該處提供各項服務時，認真聆聽公眾的寶貴意見，並積極回應市民期望，繼續精益求精，與時並進，為市民提供最優質服務，全力「為市民謀幸福、為香港謀發展」。除了部門獲獎，入境處總入境事務助理員（旅行證件及國籍（申請））蔡龍蘋，以及入境處署理總入境事務主任（紀錄中心）董天陽，亦獲頒「申訴專員嘉許獎（公職人員獎）」。

新人事登記處換證高效 為協助市民更換新智能身份證，入境處本月起在觀塘增設臨時人事登記處，並提供未來96個工作天的預約期，提供10萬個換證名額。有市民在該辦事處完成換證手續後面露笑容，認為流程暢順快速，整個過程大概只需20分鐘便完成。新辦事處啟用後，連同其他辦事處在內，入境處處理更換身份證申請的能力大幅提升，由之前每星期處理1.8萬宗申請，增至2.5萬宗。

其餘昨獲申訴署嘉許部門包括效率促進辦公室和醫院管理局：政務司司長辦公室則獲得調解獎，而62位公職人員另獲頒個人獎。申訴署指，效率辦在回應公署的查訊過程中，能夠清晰解釋事件緣由和提供詳盡的紀錄，讓公署全面了解個案詳情。在公署多個主動調查上，即使調查對象是其他部門，效率辦轄下的1823仍積極協助，提供有用數據、個案研究及觀察。

醫管局在新冠疫情期間除了調撥資源醫治新冠患者，亦因應疫情不斷調整醫院的其他工作。期間醫管局亦以正面態度回應投訴，詳細向公署交代其工作及提供資料。至於政務司司長辦公室在2022/23年度則透過公署調解，處理95宗投訴個案，佔全年調解個案約三成。不少投訴與疫情期間政府資助有關。