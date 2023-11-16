去角質棉片 兩款恐損皮膚致留疤

【本報訊】近年去角質棉片湧現，聲稱用後能幫助緩解暗瘡、毛孔粗大等肌膚問題。消委會發現兩款美國去角質棉片含較高濃度的乙醇酸，分別觸及和超過美國就家用產品建議的總量上限，未必適合供一般消費者自行使用。消委會已將有關資料轉交海關研究跟進。

消委會檢視了28款去角質煥膚或爽膚棉片，其中24款為免沖洗式樣本，只需以棉片抹拭面部皮膚，待肌膚自然吸收美容液便可。該會指，樣本常含有4種，包括傳統果酸（AHAs）、多羥基酸（PHAs）、β-羥基酸（BHAs）及脂羥基酸（LHAs）。其中，17款標示添加了AHAs成分，包括較多使用的乙醇酸、乳酸和蘋果酸等。

乙醇酸含量偏高 消委會發現，美國「MALIN+GOETZ」及「pixi」棉片所標示的乙醇酸含量分別為10%和20%，分別觸及和超過美國就家用產品建議的總量上限，亦高於內地規定上限。該會指，乙醇酸是分子量最細小的AHAs成分，皮膚滲透率高，能較有效去除皮膚角質，但對皮膚的刺激性亦相對較高，因此濃度過高對一般消費者自行使用可能存有風險。

AHAs產品的酸鹼值愈低，雖然可能增加去角質的程度，但刺激皮膚的機會亦會愈高。調查發現，只有少數樣本包裝或其官方網頁有說明有效成分的濃度或產品的酸鹼值。鑑於各地對護膚品中AHAs濃度的規定或建議均設有酸鹼值的要求，消委會促請各廠商適當標示或說明相關重要資料。

該會建議消費者，切勿盲目追求含高濃度有效成分的產品，否則可能會適得其反，隨時導致皮膚受損，甚或出現色素沉澱或留疤，又提醒應留意每次用後的皮膚情況，確保沒有過度去角質而出現敏感。

「MALIN+GOETZ」供應商回應指，品牌官方網頁備有中英說明，供消費者查閱產品資料及使用方法；日後會考慮在包裝上亦提供雙語說明。