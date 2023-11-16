海外婚攝 改期超時附加費昂

【本報訊】到海外拍攝婚紗照，是不少準新人夢寐以求的人生大事。消費者委員會收集了14間公司的海外婚紗攝影服務資料，涵蓋4個熱門拍攝地區合共69個套餐，發現不同公司的收費差異頗大，當中南韓套餐收費相差達3倍。逾九成公司表明即使取消婚約或患病都不能退款，超時一句鐘最多加5,000元附加費，改期最多需多付13,000元行政費。消委會呼籲業界主動向消費者詳細講解收費詳情及合約條文，減少因溝通欠妥善所產生的爭拗。

是次調查的攝影套餐地點，包括日本、南韓、捷克布拉格及澳門，收費相差逾4倍，由10,980元（澳門）至58,999元（南韓）不等。消費者支付訂金後，有4間公司表示不能更改日子、任何時間改期都要繳付行政費。一間稱可以免費改期一次，餘下9間則可在拍攝前60天至240天內免費改期，限期過後便需支付最多13,000元行政費，或套餐收費10%甚或全數費用。

即使消費者因患病或取消婚約等個人理由要求取消行程，13間公司表明不能退款，只可選擇延期、轉換拍攝地點或使用其他服務。即使因公司原定拍攝檔期未能配合或顧客參加人數不足等，有3間公司表示不設退款，消費者可轉用其他服務或改往其他地區拍攝，只有4間公司稱可全數退款。至於因天災等情況而無法前往目的地拍攝，全部14間均表示只可延期拍攝，其中一間同時表示若爆發全球性疫情，消費者可選擇退款，但須扣除總收費30%作行政費。若拍攝超時，有9間公司會按超出的拍攝時間額外收費。若以全組拍攝團隊計算，每小時附加費由1,000元至5,000元不等。