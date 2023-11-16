$8200旅行篋 行走不足60公里已斷柄

【本報訊】旅遊旺季即至，眾多人趁機換新篋去旅行。消委會發現，測試的15款約24吋至28吋中型硬身行李篋於長距離拖行均有耗損。其中，該會將載有重物的行李篋傾斜放置於模擬路面上連續行走90公里，7款的損耗較為嚴重，包括American Tourister、V-ROOX Studio樣本更於行走了不足40公里時便出現拉桿手柄損壞，而售價達8,200元的「RIMOWA ESSENTIAL CHECK-IN M」樣本在行走路程未及60公里時，拉桿手柄便斷裂，表現差強人意，僅獲該會3.5分評分。

Delsey Paris手挽 塑化劑多 致畸胎 該會又直接拖篋上落樓梯，測試對車輪、拉桿和篋身造成額外耗損情況，並發現American Tourister、V-ROOX Studio及ELLE樣本在向下拖行共400級樓梯後，分別出現篋身與車輪接合位破裂、拉桿彎曲變形導致未能正常伸縮等情況，其中ELLE行李篋在拖行45級後已出現拉桿彎曲的情況。

另外，消委會發現Delsey Paris行李篋的手挽有部分物料檢出的塑化劑含量超出歐盟REACH法規訂立的上限45倍，或會妨礙兒童正常發育；損害男性生殖系統，而孕婦接觸到亦有機會影響胎兒發育。消委會指，若果用家手部有濕疹、或手部皮膚有傷口，相關風險便會增加。化學物質亦可於雙手接觸後再觸及口部或食物而攝取，建議用者應於使用行李篋後盡快用溫和肥皂洗手。

American Tourister、RIMOWA品牌商均表示，消委會測試所採用的方法和要求並非按業界標準而設計，或未能準確反映行李篋的實際使用情況。ELLE代理商表示，上述測試樣本為舊款型號，新型號已針對拉桿、車輪及拉鏈進行改善。Delsey Paris的品牌商表示，已立刻將同款的21吋型號送檢，發現其未有檢出含塑化劑。