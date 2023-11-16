合謀定價案 競委會：鬥快助查屬寬待精髓

【本報訊】競爭事務委員會日前入稟競爭事務審裁處，指美聯集團及旗下美聯物業、香港置業及公司5名人士，協同制訂代理最低佣金率，構成合謀定價，違反《競爭條例》下的第一行為守則。競委會表示，同案中原地產及同集團利嘉閣向競委會提供資料協助調查，大幅減少搜證工作，因而未被起訴。

競委會行政總監李曉亮昨日出席電台節目時解釋，地產代理招攬買家時，會推銷如買一手樓可獲一定成數回佣，若地產代理之間有協調，回佣不超過某個百分比，買家最終能獲得的回佣就可能會較少，相對支付的價格會較高，例如一間1,000萬元的新樓盤，若減少1%回佣，涉及金額已達10萬元。

須考慮資料重要性 對於中原地產及利嘉閣首先向競委會提出申請寬待政策，以提供重大協助，配合調查，因而無被競委會起訴，李曉亮解釋，寬待政策的精髓，正是有份合謀的企業要「鬥快」向競委會提供協助，即使兩間合謀企業同一日申請寬待，競委會亦要考慮企業提供資料的重要性。

不過李曉亮重申，並非所有企業都能申請寬待政策，例如該企業是案中唯一主謀，或曾用手段迫使其他競爭者合謀，都不能申請；若企業申請寬待政策，亦需要協助競委會調查、提供文件、安排職員及董事與競委會會面等。