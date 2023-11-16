股票印花稅微減 議員斥成效不彰

【本報訊】立法會昨三讀通過《2023年印花稅（修訂）（證券轉讓）條例草案》，以落實當局在《施政報告》提出將股票交易印花稅稅率由0.13%下調至0.1%的措施。多名議員均認為下調幅度不足，其中金融服務界議員李惟宏指當局上調股票交易印花稅時，業界已有很大回響，會增加交易成本，他又指香港股票印花稅比不少國家都要高，就算內地也減少印花稅，而本港成交額就不斷下跌，認為是有需要檢視股票印花稅，而且愈低愈好，但明白政府面臨財政赤字，期望當局未來在權衡收益後，將來可以推出更多措施，進一步減少交易差距，同時改善市場結構問題等。

仍較其他國家為高 另一議員陳仲尼表示，明白股票交易印花稅是當局收入3大支柱之一，在目前財赤高企的情況下，大幅減少印花稅會令赤字惡化，但就算本港減印花稅後，相比其他國家仍然較高，希望待港股市況好轉，屆時再探討將股票印花稅調低，或只向單邊徵收，減低交易成本，提高香港股票市場的競爭力。

會計界議員黃俊碩則指當年已對政府上調印花稅的決定感到疑惑，因其他地方均減少印花稅，但本港政府就反其道而行，而稅項調整，成效都是立竿見影，相信直接抑壓股票市場交易，買賣股票成本高，加上其他因素影響下，令恒指由之前3萬多點，下降至1.7萬多點的水平，股票平均交易額由加稅前的每日1,600億元下降到現在1,100億元。

他又認為若下調幅度增加，股票市場信心大增，買賣需求上升，同樣可以刺激股票交投量，一樣可以增加印花稅收入，擔心現時「用藥唔夠」，交易轉移到成本更低，前景更吸引的地方，到時想救都救不到。