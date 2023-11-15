撥亂反正：棄車容易 保帥艱難

英國首相辛偉誠日前決定將內政大臣柏斐文革職，雖然沒有說明原因，但眾所周知是因為柏斐文早前在報章撰文，批評警方處理親巴勒斯坦示威的手法。

內政大臣等同香港的保安局局長，負責英國的內部保安，透過媒體公開抨擊警隊本已大有問題。更要命的是，以巴戰事早已令到主流政治親美，但同時擁有大量有色人種和伊斯蘭教徒的英國社會嚴重撕裂，內部衝突一觸即發。本身也是有色移民後裔、職責包括維持社會穩定的柏斐文，竟在此敏感時刻左右開弓，一方面指控部分親巴人士實為支持恐怖分子，另方面質疑警隊應對有關示威時處事不公，不僅等同政治自殺，還難免會殃及池魚。

其實柏斐文已不是首次爆出醜聞。早於在約翰遜政府擔任檢察總長時，柏斐文不但曾超速駕駛，還被揭曾嘗試尋求特殊待遇以避過罰款及扣分。在卓慧思政府首次擔任內政大臣時，她又因以私人電郵處理政府機密文件而引咎辭職。有趣的是，因亂推減稅措施而引發金融市場動盪的卓慧思，在柏斐文請辭後不久亦遭逼宮下台，接任的辛偉誠旋即再次任命柏斐文，令她在短短6日後就重返內閣。

柏斐文今次第二度辭職，明顯乃辛偉誠政府的「棄車保帥」之舉，但實際作用估計相當有限。辛偉誠出身商界，擔任財相時表現亮眼，因此在當選首相初期，曾獲不少國民及其保守黨黨友寄予厚望，冀將英國經濟從脫歐與疫情的打擊中走出谷底。但隨着俄烏戰爭愈拖愈長，加上新近的以巴戰事衝擊，英國同時面對低增長與高通脹的滯脹環境，樓價跌得比香港更為厲害，國民對辛偉誠政府的滿意度亦跌至接近單位數。保守黨在來年大選敗陣看似已成定局，差別是辛偉誠能否捱到大選之日來臨。