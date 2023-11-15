自成一家：拜登好過特朗普

國家主席習近平本周到美國三藩市出席亞太經濟合作組織（APEC）會議，期間將與美國總統拜登會晤。根據兩國政府日前公布的安排，二人屆時會就事關中美關係及一些全球重大問題深入溝通。雖然拜登的任期只餘一年，明年是否可以競逐連任尚有疑問，但如何更好的和拜登打交道仍是北京當前最重要的頭等大事。

在美國歷史上，幾乎每一任總統都有自己的執政風格。特朗普毫無疑問是最與眾不同的總統之一。在對外政策上，特朗普堅持美國優先戰略，退出一系列多邊協議和國際組織。這個做法雖然令許多對手頭痛，同時也破壞了與盟友的關係，削弱了美國對國際事務的領導力。

相比之下，拜登一直支持多邊主義，更偏好採取理念來說服盟國支持推進其外交政策。以對華政策為例，特朗普要求盟國配合對抗中國，讓人覺得美國是因利益受損才這麼做。拜登的論述核心則是強調普世價值觀，而不是美國利益。其他民主國家即使不願與中國抗衡，但在這種操作手法下也不方便說不。美國亦藉此得到支持以推進其外交戰略。

所以拜登過去幾年最大的成就之一，就是逐漸恢復了美國的全球感召力。近年亞洲區域呈現陣營化趨勢，除了傳統的美日，菲律賓、印度、澳洲、歐洲也先後加入美國的圍堵中國陣線，就是拜登政府力推多邊化合作外交的體現。無可置疑，拜登的外交政策加劇了大國在亞洲區內博弈，擠壓了中國的戰略空間。但對北京來說，拜登的外交政策可預測性高，在一定程度上有助緩解來自美國的壓力。目前北京但求中美關係不會繼續惡化下去，就怕類似特朗普的政府胡亂出招，令兩國關係大起大落。相對來說，拜登比特朗普更容易應對。