橫眉冷看：路始終比別人好走

今年10月，以美元計價的中國貨物出口額，市場預期會下跌3.3%，結果卻下跌了6.4%，表現頗為遜色。不少人由是擔心，內地市道不景，中央提振乏力，經濟的寒冬快將來臨。不過，當你看另一項數據，結果又截然不同，同樣是10月份，市場預期中國的進口貨物下跌4.8%，到頭來卻上升3%，一來一回，相差甚遠。若說內地經濟低迷，民眾手頭緊絀，何以對外國貨的需求反而增加，銷量還遠勝於預期？

我們對內地經濟固然不宜盲目樂觀，但是相對之下，更值得擔心的，是歐美地區的市場表現。今年10月，中國出口下跌、進口上升，這種現象不是反映內地的經濟出現問題，反倒是說明了西方市場正在急速萎縮。假如問題是在中國身上，按理亞洲各出口地區，應以中國內地的表現特別差勁才對。實際上卻不然，總計2023年上半年，南韓的出口額下跌12.3%，香港下跌16.1%，台灣下跌18.1%。相對之下，內地同期的出口額仍有3.7%升幅，表現比絕大部分亞洲地區為佳。

好些亞洲地區的出口呈現跌勢，主要是因為歐美市場不振，疫情後復甦的力度遠不如預期。以英國為例，由於利率急升，很多居民就連供樓支出也負擔不起，被迫流落街頭，如此景況，還哪有閒錢去購買大量進口物品？反觀中國，在政府全盤規劃下，經濟重納正軌，對入口貨的需求亦逐步增加。中央在今年初訂立目標，全年國民生產總值的升幅要達到5%或以上，總結頭三季，已經超額完成，只要第四季的升幅不少於4.4%，全年「保5」的目標就可以達到。

前瞻未來，世界局勢兇險多變，但只要中國能認清方向，一步一足印，我們的路始終會比別人好走。