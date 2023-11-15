坦言集：緩兵之計

中美元首多會在三藩市舉行的亞太經濟合作組織（APEC）會議中會面，把這段時間中美官員互訪和有關政策討論的活動推往高潮。美國高層在不同場合公開發言，指中美經濟不會脫鈎，美國不會推行新冷戰。美國努力在言詞示好，可惜無論在貿易關稅，對中國企業的不合理制裁，以至南海的軍力演示，美日韓軍事合作防華等各種行動上，美國並沒有改變此前對華壓迫的政策。元首會面，中美是否真的有和解希望？

美國的對外政策可以有連貫性，也可以有突然的轉變。按美國歷年表現，其外交與政治承諾並不可深信。一是美國的民主選舉制度可更換政府，民主黨與共和黨在大政策上可以有分歧，政黨輪替的結果往往可使原任政府的承諾以至協議被推翻。二是美國是以本國利益為先，不尊重國際規則。在蘇聯瓦解，冷戰結束，美國獨霸後，「美國例外主義」更佔主流，不但雙重標準，且外交上更出現欺騙。美國對原蘇聯、俄羅斯的許多政治承諾從開始便沒有意圖執行。即使政策、承諾的文字不變，在執行時卻可用各種曲解和重新詮釋來改變政策的實質內容。美國對華的一個中國政策上便弄出許多公然欺騙的伎倆。

美國北約與俄羅斯於2014年的《明斯克協議》，更被德國前總理默克爾揭露不過是對俄的緩兵之計，美國歐盟從未有意執行。中美矛盾不因任何公開的衝突，而是在於美國不容中國崛起，威脅其全球獨霸的地位和涉及的壟斷利益，這根本屬零和遊戲，沒有妥協餘地。

除非中國按美國的方式屈服，否則美國仍然是要用各種方法來打壓中國。這比起美蘇冷戰時夾雜社會主義與資本主義之爭有很大差別。即使中國進一步完全放棄社會主義，美國仍不會改變對華的打擊。

關係和緩或和解（Détente）是上世紀80年代美蘇關係的一個重要階段，亦是蘇聯改革開放直到政權瓦解的過程。中美關係現時亦有走上緩和的同樣傾向。前車之鑑，美國的和解態度可能又是緩兵之計，更會是在中國推動政權顛覆的陰謀，中國的領導人不可不察。

當然利用美國減緩對華壓力的空間與時間，中國全力整頓，以迎接未來的決戰，當屬上策。但與美國和解，中國或需作出讓步，亦不易對國內國外清楚解釋中國的企圖。政治上會帶來混淆混亂的可能，也需中國政府找出方法來克服。