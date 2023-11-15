疑避查與另兩女爬窗出簷篷 熱褲女跳落地「跌到癱癱腰」

【本報訊】昨日中午約12時，北角健康東街27至29號閣樓一足浴店外，有3名身穿熱褲的長髮女子懷疑爬出窗戶，分別站於分體式冷氣機頂及食肆簷篷，吸引不少市民駐足圍觀。期間，一名白衣女子雙手撐着冷氣機，腳踏水喉管，不住朝地面張望，她猶豫再三後，從離地約3米高處一躍而下，結果未能保持平衡，臀部着地「跌到癱癱腰」。

足浴店掃黃 拘6北姑1本地女 此時，另外兩名女同伴目睹她痛苦扭動，一直手撫尾龍骨及盆骨位置，似乎被嚇至不知所措，再無膽量加以模仿，轉而經旁邊窗戶返回單位，影片至此結束，未有交代3人的後續情況。片段旋即引起網民熱議，不少留言均懷疑有人遇上執法人員掃黃，為了避查而攀窗逃走；另有留言關心墮地女子的苦況：「有無人叫白車？佢條尾龍骨好大機會斷裂」、「跳落街嗰個條腰可能好大劑」。

執法部門表示，人員根據線報及經深入調查後，昨日展開掃黃行動，突擊搜查健康東街一單位，拘捕6名內地女子和一名本地女子（20至39歲），涉嫌「違反逗留條件」和「管理賣淫場所」。行動過程中，有3名女子經窗戶爬出單位企圖逃走，當中一人更從單位跳到地面，但被人員當場拘捕；其餘二人其後在該單位內被捕。所有被捕人士俱已被扣留調查。