回收場 三級火濃煙席捲 氣爆傷兩消防員

撲救逾5句鐘 36人疏散 流浮山一個回收場，昨日下午突然起火冒煙，火勢猛烈迅速蔓延，滾滾濃煙席捲半空遠處可見。消防趕至救援，鑑於火場面積偌大，並需拖喉600米接駁水源，火警於11分鐘後升為三級，經逾5小時灌救後始大致撲熄。火警期間共36人疏散，兩名消防員因石油氣樽爆炸受傷送院，至於起火原因有待進一步調查。

波及毗鄰兩貨倉 昨日下午1時許，深灣路輞井圍一個回收場突然起火，期間火乘風勢迅速蔓延，火光熊熊冒出滾滾濃煙。消防接報趕至，出動兩隊煙帽隊和開動兩條喉灌救。惟因火勢一發不可收拾，並且波及毗鄰兩個貨倉，有工人見狀，慌忙搶救倉內貨物。由於火勢猛烈，以及火場距離水源較遠，至下午1時20分，消防把火警升為三級，以便增派更多人員參與灌救。

期間，火場有石油氣樽爆炸，導致兩名消防員受傷，需由救護車送往屯門醫院救治。消防同時開動4條喉及出動4隊煙帽隊灌救，經奮力撲救後，火勢於下午4時09分受到包圍，至下午4時54分火勢受到控制，並於傍晚6時34分大致被救熄。兩名送院的消防員經治理後，當中一人已經出院。灌救期間，消防處提醒如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請盡量留在室內及關閉門窗，並保持鎮定。

鋪600米長輸水喉 消防表示，上址火場面積約125米乘60米，加上火勢猛烈，需鋪設600米長輸水喉，因此把火警升為三級，以便增加人手救援。兩名受傷消防員在鋪設輸水喉時，因有一個石油氣樽爆炸，導致二人臉部輕傷，他們俱清醒，經送院治理後情況穩定。火警中共有25男11女共36人需要疏散，消防處共派出189名消防員及20名救護員、以及出動43輛消防車和7輛救護車救援，至於起火原因有待調查。另執法部門呼籲目擊火警的市民提供資料。

據被火勢波及貨倉的姓李女職員透露，貨倉面積一萬多呎，用於派送貨品。初時疑因風向關係，她與同事均聞不到燒燶味，直至目睹黑煙始知貨倉起火，毗鄰另一個貨倉亦燒通頂。她表示，暫時不清楚哪個貨倉首先起火，其貨倉寫字樓、廚房及電錶箱均燒毀，可能廚房有石油氣罐，消防救火期間突然爆炸並傳出巨大響聲，可能燒了3個或4個貨倉，事故中約有8至9個同事需要疏散。