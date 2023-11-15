今明續降溫 後日市區低見16℃

【本報訊】本港天氣近日明顯轉涼。東北季候風會在今日繼續為廣東帶來早晚稍涼的天氣，而一股強烈的季候風補充會在明日抵達華南沿岸，本周後期該區氣溫進一步下降，日夜溫差頗大，天色普遍晴朗，非常乾燥，預料季候風會在下週初稍為緩和。香港天文台預測，今明兩日氣溫繼續下降，市區最低氣溫約攝氏19度，新界再低兩三度。周末氣溫進一步下降，早上清涼，市區最低氣溫在攝氏17度以下。

周六打鼓嶺最低12℃ 天文台九日天氣預報顯示，未來兩日大致多雲，氣溫不斷下降，直至本周五及周六才轉為天晴，同時非常乾燥，市區氣溫跌至本周最低的攝氏16至23度，濕度亦低至30%至55%。其後氣溫逐漸回升，下周三「小雪」當日市區氣溫將升至攝氏21至27度，但繼續維持天晴及乾燥。

天文台分區天氣預報顯示，本周五及周六早上，本港多區氣溫跌至攝氏15度或以下，其中打鼓嶺氣溫將一連兩日低見攝氏12度，即達到發出寒冷天氣警告的條件。上水、石崗及流浮山氣溫亦低見攝氏13度。此外，若以本周四及周五的氣溫作比較，市區更在一夜間跌攝氏8度。