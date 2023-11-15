申公屋通過審查 上樓時間慢又長

【本報訊】截至2023年6月底，公屋輪候平均時間為5.3年，與政府的「3年上樓」承諾相距甚遠。有組織關注，公屋申請人通過「詳細資格審查」後的編配時間愈來愈長，且3人住戶甚少獲編較寬敞的3至4人單位，憂慮一旦稍微增加人口，容易成為「擠迫戶」。

關注基層住屋聯席昨日連同基層街坊參與香港房屋委員會「委員與關注團體交流會」，就公屋編配時間等議題進行討論。該組織指出，政府雖然作出「3年上樓」承諾，惟事實上難以實現，有不少街坊在通過詳細資格審查階段後，未能短時間「派房」，且等候時間愈來愈長。

3人家庭易成「擠迫戶」 該組織續指，有街坊曾於去年11月，獲第一次公屋編配後未有接受，直至今年10月才獲派第二次公屋單位。同時，政府的上樓承諾，只適用於申請至接受第一次編配，而第一次編配至第二次編配之間的時間並不固定，令街坊難以捉摸，冀房署能公布有關輪候時段。

組織又發現，最近有3人家庭獲編配2至3人的公屋單位，而非較寬敞的3至4人單位；亦有3人家庭輪候市區單位，最後獲編配26平方米（約280方呎）的單位，人均只有8平方米（約86方呎）多。組織憂慮相關單位編配，一旦入住後出現輕微人口增加，便容易成「擠迫戶」。