調查：青少自我認同評分 略超中間值

【本報訊】家庭對青少年成長和建立自信心相當關鍵。有青年組織早前進行問卷調查，發現本港青少年的自我效能評分為4.7分（滿分7分），略高於中間值。同時，在高程度的「民主型」家庭領導及「親密型」家庭氣氛之下，青少年的自我效能亦愈高。調查組織建議，家長可給予孩子適當的自主權，就家庭旅行等活動一同商討解決方案。

香港中華基督教青年會6月至7月期間，透過問卷訪問了本地808名、年齡介乎12至16歲的青少年，結果發現，本港青少年的自我效能評分為4.7分，略高於中間值。自我效能是指對自己能力的評估，類似於自我認同，即有多相信自己可以做好一件事。

港民主型家庭程度較高 調查又發現，本港的家庭領導類型以「民主型」的程度較高，平均分為5.2分，略高於「遠見型」的5.1分及「親和型」的5分；其中「民主型」和「親和型」領導，與青少年自我效能呈正比關係，即相關家庭領導效能的分數愈高，青少年自我效能的分數亦愈高。

此外，本港的家庭風格以「親密型」的程度較高，平均分為5.1分，略高於「成就型」的5分及「活力型」的4.9分；其中「成就型」和「親密型」風格與青少年自我效能有正向關係，即相關家庭風格分數愈高，青少年的自我效能亦愈高。

調查亦發現，高程度的「民主型」家庭領導，加上高程度的「親密型」家庭氛圍，青少年的自我效能亦愈高。該會研究主任何新滿表示，民主型的家庭領導通常涉及家庭成員之間的參與、合作和共識。在高程度的親密互動風格下，家庭成員之間的溝通和互動可能更頻繁和開放，有助他們更自由地表達和參與，從而增強青少年的自我效能。