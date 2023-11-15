亂拋垃圾 電付罰款系統甩漏 食署補鑊 耗時逾3周

逾千市民被玩殘 終更新繳費上限 食物環境衞生署辦事甩轆。本報早前獨家踢爆，亂拋垃圾、店舖阻街罰款上月下旬起加價，惟相關電子繳費系統未有及時更新，導致被票控市民難以繳交罰款，起碼逾1,200人受影響。事隔逾3星期，當局昨日終於補鑊，宣布系統完成更新，市民現可用多種電子方式繳交罰款。

經修訂的《定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例》自從上月22日起生效，在公眾地方亂拋垃圾、吐痰、未經准許而展示招貼或海報，以及犬隻糞便弄污街道的定額罰款金額已提高至3,000元。至於針對店舖阻街和非法棄置建築或大量其他廢物，罰款金額則提高至6,000元。

店舖阻街迄派50告票 食環署昨指，至本月12日，因應在公眾地方亂拋垃圾，共發1,039張罰款通知書。該署亦就公眾地方吐痰、未經准許而展示招貼或海報，以及店舖阻街，分別發出55、103及50張罰款通知書；期內另就海上棄置廢物發出一張罰款通知書。

對於早前電子付款繳費系統問題，有人向本報投訴，狠批當局「做漏嘢」，安排欠妥玩殘市民。食環署指，相關系統經更新後，被票控的市民現已可用通知書上列明的多種電子方式繳交罰款，包括選擇用貼有「繳費服務」標誌的銀行自動櫃員機、繳費靈、電話理財服務等電子方式繳交罰款，亦可選擇郵寄支票/匯票/本票或親自到郵政局繳款。網上銀行繳款服務方面，各銀行正陸續完成系統更新。

食環署指，早前在電子繳費系統進行更新期間，食環署已提醒受影響市民留意繳款安排。仍未繳交罰款的市民會收到繳付定額罰款通知書，上面載有他們現時可使用的繳款方法。