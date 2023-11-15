導盲犬商場暈倒 搶救無效離世

【本報訊】一隻導盲犬前日（13日）在將軍澳康城商場突然暈倒，在場市民送往附近動物醫院救治。香港導盲犬服務中心同日證實，暈倒狗隻是中心旗下導盲犬Funny，經多次搶救無效延至晚上離世，中心表示，這個突如其來的變故，無論對Funny的家人及本中心都需要時間適應，中心將按既定程序了解是次事件，並處理Funny身後事。

事發後，中心職員及Funny家人前往動物醫院提供協助，經商議後決定把牠轉送另一獸醫院，可惜收到噩耗，其使用者、家人及中心對此同表深切哀痛。

香港導盲犬服務中心稱，Funny於2018年出生，是隻活潑可愛淺奶黃色拉布拉多犬，自小已出席中心公眾教育活動，其後接受導盲犬訓練，服務視障人士，深得使用者家人愛錫。

Funny突然暴斃，引起部分市民關注，有市民質疑狗隻僅有5歲，為何會出現這次事件，也有市民質問香港導盲犬服務中心如何保障辛勤工作的導盲犬。

據香港導盲犬服務中心職員指，中心職員會每隔3個月上門探訪為失明人士服務的犬隻，並會為犬隻安排一年至少一次的健康檢查，跟進其情況，若發現有何不妥，將會立即安排導盲犬就醫。至於涉事犬隻則沒有進一步資料。