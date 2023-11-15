涉多項偽造口供 警員傾向不認罪

胡兆俊

【本報訊】一名男警涉在7宗刑事案中偽造證人口供、向上司謊稱受害人不追究，及教導被捕人兒子欺騙警方指被捕人在葵涌醫院留醫等，被控7項公職人員行為失當罪。案件昨於區院再訊。

共控7罪 明年12‧9開審 辯方表明被告傾向不認罪，法官排期於明年12月9日開審，預計審訊10天，以中文審訊。法官亦排期明年10月21日作審前覆核。

辯方早前申請向控方索取進一步文件，昨指收到大部分文件，但仍有小量文件未確認可否取得，要求再押後答辯。控方則指相關事宜不影響答辯，故反對押後。法官最終認為現時適合答辯。涉案24歲被告胡兆俊，控罪書沒寫報稱職業。他被控7項公職人員行為失當罪，控罪指他在2019年12月3日至2020年9月18日期間，在香港身為擔任公職的人，即香港警務處警員，在擔任公職期間或在與擔任公職與7宗案件有關的情況下，無合理辯解或理由，故意作出不當行為。

罪行詳情指，被告在一宗盜竊案中，指示被捕人兒子欺騙警方指被捕人在葵涌醫院留醫；又向被捕人兒子訛稱被盜店舖百佳超市願意和解以獲得全數賠償；及向屈臣氏集團職員訛稱，已以警司警誡方式處理被捕人。被告又在調查報告中訛稱證人已確認百佳不會追究被捕人，偽造證人口供，以及向總督察訛稱被捕人在葵涌醫院留醫、證人已錄取口供及百佳不作追究。

被告另在兩宗襲擊案及一宗使用虛假文書案中，偽造受害人或證人口供，並向總督察虛假地陳述該些人士已錄取口供。被告又在另外兩宗襲擊案及一宗盜竊案中，在調查報告訛稱受害人不會追究、偽造受害人或證人口供，及向總督察虛假地陳述該些人士已錄取口供。案件編號：DCCC 104/2023