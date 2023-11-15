呃補水案控8罪 總督察12‧21再訊

【本報訊】現已退休的警隊總督察被指在2019年在職時，於反對修訂《逃犯條例》風波期間涉嫌使用虛假文書，以詐騙逾時工作及紀律部隊逾時工作津貼，涉款約4.6萬元。他被控一項在公職中行為失當及7項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪，案件昨在沙田裁判法院再提堂。被告暫時毋須答辯，庭上透露，被告擬聘用外籍大律師。裁判官把案押後至12月21日，讓辯方索取相關文件的英文譯本，期間被告續准保釋外出。

擬聘外籍大狀 索文件英譯本 56歲男被告葉春榮，報稱退休人士，退休前是警隊總督察。辯方昨申請將案押後，表示因被告欲聘請外籍大律師，需要索取相關文件的英文譯本，以便進一步給被告法律意見。法庭批准案件押後，被告續准以一萬元保釋，期間需居住在報稱地址，除指定日子外不得離港，不得直接或間接接觸控方證人。

被告被控一項在公職中行為失當罪，控罪指他於2019年8月7日至23日，身為警務處人員，在執行公職期間或在與其公職有關的情況下，促使向警務處提交虛假申請，即指他合乎資格申領因參與「踏浪者」行動有關工作的逾時工作及/或紀律部隊逾時工作津貼；需要工作執行「踏浪」行動有關職務；及因此向警務處提交上述的虛假申請以作處理及批核。

被告另被控7項代理人使用文件意圖欺騙其主事人罪，控罪指他於2019年8月7日、8日、10日、12日、13日、17日、23日，於該7天意圖欺騙其主事人，即港警務處，而使用一份對其主事人有利害關係的文件，即一份申領於上述7天的逾時工作，以及紀律部隊逾時工作津貼的電腦輸入文件，內附一份在要項上載有虛假，錯誤或欠妥的陳述，即被告葉春榮如申領所述逾時工作，及該代理人明知是意圖用以誤導警務處。案件編號：STCC 1716/2023