醫健：健康在您手：均衡「食素」要計劃

近年香港人愈來愈注重健康，「食素」受到不少熱捧。走在街頭，我們不難發現一間又一間主打「素」的新餐廳，又有不少植物肉等的餐單。但同一時間，亦有一部分人質疑「食素」不能提供身體所需的足夠營養。

其實「食素」主要分為兩類：「素食者」（Vegetarian）一般指「不吃肉」，而 「純素者」（Vegan）一般指「不吃肉，亦不吃蛋奶類製品」。一般而言，「素食」者的日常飲食中有較多的穀物、豆、堅果、水果和蔬菜，攝取較豐富的碳水化合物、奧米加3多元不飽和脂肪酸及膳食纖維等，同時亦攝取相對較少的蛋白質、飽和脂肪、維他命B12等。而「純素」者因不吃蛋奶類製品，日常飲食中則較少攝取維他命B12和鈣質。

根據一項整合96份相關文獻的研究顯示，「食素」對人體健康有不少益處，如「素食」或有助預防缺血性心臟病及癌症。即使日常生活中比較少攝取某種營養素，亦可透過有計劃的「食素」飲食習慣，外出飲食前預先作出資料搜集及多花心機設計餐單，確保有攝取到包括蛋白質及維他命B12等，支持不同成長階段的營養需要，保持身體健康，例如「素食」者可多進食不同種類的果實和大豆製品以攝取足夠的蛋白質；「純素」者亦可多進食添加了維他命B12的豆奶和早餐穀物片。

總括而言，只要多加留意飲食習慣，有計劃地均衡攝取身體所需營養素，即使「食素」亦能健康有活力。聖雅各福群會賽馬會We WATCH優活健康計劃健康管理教練杜悅瀅 聖雅各福群會