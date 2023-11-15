賄校長圖索假聘函 前幼師判社服

【本報訊】廉政公署早前落案起訴一名幼稚園前教師，指她涉嫌行賄該幼稚園校長，圖獲發虛假就業證明以申請海外旅遊簽證。涉案前教師承認向代理人提供利益罪，昨在西九龍裁判法院判刑。裁判官相信被告重犯機會低，考慮到她背景良好及認罪，判她履行120小時社會服務令。

27歲女被告Prabhjot-Kaur，被控於今年2月22日至24日期間，向Sunshine House International Pre-School（Tung Chung）的譚天麗，提供一筆沒有指明金額的賄款，圖獲該幼稚園向她發出虛假聘用信。據案情透露，被告曾獲東涌一間幼稚園Sunshine House聘用為教師，但於去年6月初已離職。

因申海外旅遊簽證被拒 被告於今年2月22日至24日期間，向Sunshine House校長發出多個電話短訊，表示會向對方提供一筆沒有指明金額的賄款，圖獲該幼稚園向她發出虛假聘用信。該校長拒絕被告的要求，校方其後向廉署舉報事件。廉署調查發現，被告案發時無業，因申請簽證到海外旅遊被拒，遂聯絡該校長，圖以行賄方式獲取就業證明。案件編號：WKCC 3582/2023