澳門消息：澳門擬減賽事獎金三成 騎練人員醞釀周六罷跑

【本報訊】澳門賽馬會由於投注額欠理想，因此多年來一直要蝕本經營。日前澳門馬會發出通告，表示會減少30%賽事獎金，並會在本周六（18日）賽馬日起執行，期望在經營困難下，仍可維持穩定運作。但事件引發當地業界不滿，揚言若不撤回，當日將會罷跑。

反對每賽日5場變4場 由於上述安排將嚴重影響澳門騎師、練馬師及馬圈從業員的生計。因此一眾練馬師、副練馬師、騎師、馬匹策騎員及馬伕，向澳門特首賀一誠發信，表示不能接受減獎金的措施，並且不接受縮減每日賽事場次，由5場變為4場。公開信指，若果澳門馬會堅決減獎金、減賽事，騎師們都會罷跑，而馬會員工則會在周六賽事罷工。

澳門馬會昨晚於其官方網頁將減獎金通告取消。據悉，昨日騎練同澳門馬會代表曾開會。澳門馬會一方表示有意回復逢賽馬日正常跑5場賽事，但堅持獎金扣減30%，並稱11月17日董事會開會後再作答覆。但騎練方表示，如果獎金依然要減30%，11月18日賽馬日會罷跑。